Как описывает Ломоносов Екатерину 1 в Оде? Ответы из текста

Гость: Гость:

"И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих, О, Ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны Реченьем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать." Вроде то...