Как описывает Ломоносов Екатерину 1 в Оде? Ответы из текста
Литература
Как описывает Ломоносов Екатерину 1 в Оде? Ответы из текста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих, О, Ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны Реченьем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать." Вроде то...
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