Прочитайте текст и выполните задания к нему. Когда в солнечное утро летом пойдеш?? в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — и желтым, и красным, и синим. Когда...

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Прочитайте текст и выполните задания к нему. Когда в солнечное утро летом пойдеш?? в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — и желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце. Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли катаются по листку и не мочат его. Когда неосторожно сорвёшь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик. Бывало, сорвёшь такую чашечку потихоньку, поднесёшь ко рту и выпьешь. Росинка эта вкуснее всякого напитка кажется. 1. Определить стиль и тип речи. Докажите свою мысль. 2. Какова тема этого текста? Основная мысль? Озаглавьте текст. 3. Выделите микротемы, составьте план. 4. Назовите средства связи в предложении. 5. Слова какой части речи в данном тексте несут основную смысловую нагрузку? Почему?

Автор: Гость