Прочитайте текст и выполните задания к нему. Когда в солнечное утро летом пойдеш?? в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — и желтым, и красным, и синим. Когда...

Русский язык
Прочитайте текст и выполните задания к нему. Когда в солнечное утро летом пойдеш?? в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — и желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце. Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли катаются по листку и не мочат его. Когда неосторожно сорвёшь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик. Бывало, сорвёшь такую чашечку потихоньку, поднесёшь ко рту и выпьешь. Росинка эта вкуснее всякого напитка кажется. 1. Определить стиль и тип речи. Докажите свою мысль. 2. Какова тема этого текста? Основная мысль? Озаглавьте текст. 3. Выделите микротемы, составьте план. 4. Назовите средства связи в предложении. 5. Слова какой части речи в данном тексте несут основную смысловую нагрузку? Почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Каков внешний вид жука - плавунца? 2.Как дышит жук- плавунец набирает запас воздуха? 3.Являются ли плавунцы хищниками?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сказания о потопе, поэма о Гильгамеше были созданы в: 1) Древнем Египте 2) Междуре??ье 3) Древней Индии
Ответить
Русский язык
Я вас умоляю помогите составить предложения со словами работать,видеть,идти,чита??ь,хотеть!!!
Ответить
Математика
Синие красные желтые и зеленые карандаши всего 39 штук синих карандашей 8 раз меньше чем красных и желтых в 6 раз больше чем зеленых Сколько красны...
Ответить
Физика
Железный шар, имевший отрицательный заряд,разрядили,и он стал электрически нейтр??льным. Измениться ли при этом масса шара?
Ответить
Химия
20 БАЛОВ.При пропускании нагретой смеси метана с водяным паром над катализатором получили 5 г водорода. Определите массу метана, вступившего в реак...
Ответить