Сказания о потопе, поэма о Гильгамеше были созданы в: 1) Древнем Египте 2) Междуре??ье 3) Древней Индии

История

Сказания о потопе, поэма о Гильгамеше были созданы в: 1) Древнем Египте 2) Междуре??ье 3) Древней Индии

Автор: Гость