Сказания о потопе, поэма о Гильгамеше были созданы в: 1) Древнем Египте 2) Междуре??ье 3) Древней Индии
История
Сказания о потопе, поэма о Гильгамеше были созданы в: 1) Древнем Египте 2) Междуре??ье 3) Древней Индии
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