На проводник длиной 20 см, расположенный под углом 30 градусов к линиям магнитной индукции, действует сила, равная 25 мН. Найдите индукцию магнитного поля, если сила тока в проводнике равна 5 А

Физика

На проводник длиной 20 см, расположенный под углом 30 градусов к линиям магнитной индукции, действует сила, равная 25 мН. Найдите индукцию магнитного поля, если сила тока в проводнике равна 5 А

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