Помогите пожалуйста 1.Согласны ли вы с точкой зрения,что создание Северогерманского союза начинает новую историю Германии?2.Укажите причины успешного завершения объединения Италии.какого значение этого события?

История

Помогите пожалуйста 1.Согласны ли вы с точкой зрения,что создание Северогерманского союза начинает новую историю Германии?2.Укажите причины успешного завершения объединения Италии.какого значение этого события?

Автор: Гость