Помогите пожалуйста 1.Согласны ли вы с точкой зрения,что создание Северогерманского союза начинает новую историю Германии?2.Укажите причины успешного завершения объединения Италии.какого значение этого события?

История
Помогите пожалуйста 1.Согласны ли вы с точкой зрения,что создание Северогерманского союза начинает новую историю Германии?2.Укажите причины успешного завершения объединения Италии.какого значение этого события?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда Бисмарк начал обЪединять германские княжества, он хотел создать одно целое могущественное государство, и это первый шаг исории современной германии
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