Помогите пожалуйста:* 16^x+4^x+2-80=0

Гость: Гость:

Распишем 16^х+4^х*4^2-80=0. Отсюда 4^x заменим на t, отсюда t^2+16t-80=0; по теореме Виета решим; t1+t2=-16. t1+t2=-80. t1=-4 ,t2=20. Подставим в 4^х. Значит 4^х=-4 и 4^х=20 , я уже чуток забыл как писть там уже в логорифм переворачивать надо сам додумаешься думаю