Помогите пожалуйста 162 очень срочно!!!!!

Математика
Помогите пожалуйста 162 очень срочно!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) Из одной станции в разные стороны выехали две машины. Одна машины двигалась со скоростью 20 км/ч, а вторая 40 км/ч. Какой путь проедет каждая из машин за 1 час?  Мы будем использовать формулу S   =   V • t , для нахождения пути Скорость - V, путь - S, время - t (Это чтобы знала) Задача будет в два действия 1) 20 * 60 = 1200 (метров)  2) 40 * 60 = 2400 (метров)  Ответ: 1200 метров; 2400 метров. Остальные задачи можно сформулировать в подобной форме. 
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