Помогите пожалуйста 162 очень срочно!!!!!

Гость: Гость:

А) Из одной станции в разные стороны выехали две машины. Одна машины двигалась со скоростью 20 км/ч, а вторая 40 км/ч. Какой путь проедет каждая из машин за 1 час? Мы будем использовать формулу S = V • t , для нахождения пути Скорость - V, путь - S, время - t (Это чтобы знала) Задача будет в два действия 1) 20 * 60 = 1200 (метров) 2) 40 * 60 = 2400 (метров) Ответ: 1200 метров; 2400 метров. Остальные задачи можно сформулировать в подобной форме.