На строительстве дороги между кишлаками А и В работали две бригады строителей. По??ле того как одна бригада строителей проложила 7,5км дороги, а вторая на 1,3км больше, осталось 1,8км недостроенной дороги. Найдите расстояние ме...
Математика
На строительстве дороги между кишлаками А и В работали две бригады строителей. По??ле того как одна бригада строителей проложила 7,5км дороги, а вторая на 1,3км больше, осталось 1,8км недостроенной дороги. Найдите расстояние между кишлаками А и В
Ответ(ы):
Гость:
7,5+1,3= 6,8(км) - вторая бригада. 7,5+6,8=14,3(км) - всего. 14,3+1,8= 16,1(км) - расстояние между кишлаками А и В
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