На строительстве дороги между кишлаками А и В работали две бригады строителей. По??ле того как одна бригада строителей проложила 7,5км дороги, а вторая на 1,3км больше, осталось 1,8км недостроенной дороги. Найдите расстояние ме...

Математика

На строительстве дороги между кишлаками А и В работали две бригады строителей. По??ле того как одна бригада строителей проложила 7,5км дороги, а вторая на 1,3км больше, осталось 1,8км недостроенной дороги. Найдите расстояние между кишлаками А и В

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