СРОЧНО!!!!!!!!помогите пожалуйста решить два примера.(1/13+1/14) в квадрате :(1/13-1/14) в квад??ате *(1/27) в кубе. и второй пример. (1/12+113)в квадрате : (1/12-1/13)в квадрате * (1/10) в кубе. . РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖ...

Математика

СРОЧНО!!!!!!!!помогите пожалуйста решить два примера.(1/13+1/14) в квадрате :(1/13-1/14) в квад??ате *(1/27) в кубе. и второй пример. (1/12+113)в квадрате : (1/12-1/13)в квадрате * (1/10) в кубе. . РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА . заранее спасибо.

Автор: Гость