СРОЧНО!!!!!!!!помогите пожалуйста решить два примера.(1/13+1/14) в квадрате :(1/13-1/14) в квад??ате *(1/27) в кубе. и второй пример. (1/12+113)в квадрате : (1/12-1/13)в квадрате * (1/10) в кубе. . РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖ...

Математика
СРОЧНО!!!!!!!!помогите пожалуйста решить два примера.(1/13+1/14) в квадрате :(1/13-1/14) в квад??ате *(1/27) в кубе. и второй пример. (1/12+113)в квадрате : (1/12-1/13)в квадрате * (1/10) в кубе. . РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА . заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(1/13+1/14)^2 -----------------=1/13+1/14 : 1/13-1/14 * (1/27)^3=14+13/182: 14-13/182*(1/27)^3 (1/13-1/14)^2 =27/182 : 1/182 * (1/27)^3=27*(1/27)^3=1/729
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