Грузовая машина при перевозки мебели израсходовали до остановки 48 литров горючего, а после остановки 32 литра. Сколько часов была в пути машина, если за 1 час расходовалось 16 литрав горючего?
Математика
Грузовая машина при перевозки мебели израсходовали до остановки 48 литров горючего, а после остановки 32 литра. Сколько часов была в пути машина, если за 1 час расходовалось 16 литрав горючего?
Ответ(ы):
Гость:
48+32/16=5 чесов машина былав пути
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