Грузовая машина при перевозки мебели израсходовали до остановки 48 литров горючего, а после остановки 32 литра. Сколько часов была в пути машина, если за 1 час расходовалось 16 литрав горючего?

Математика

Грузовая машина при перевозки мебели израсходовали до остановки 48 литров горючего, а после остановки 32 литра. Сколько часов была в пути машина, если за 1 час расходовалось 16 литрав горючего?

Автор: Гость