Подчеркнуть в тексте сущ. винит.падеж. всю весну мечтал володя хорошо бы сделать т??к чтоб коза на огороде прополола весь сорняк .он обдумал это дело план володин был неплох чтоб коза сорняк поела но не трогала горох.
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Подчеркнуть в тексте сущ. винит.падеж. всю весну мечтал володя хорошо бы сделать т??к чтоб коза на огороде прополола весь сорняк .он обдумал это дело план володин был неплох чтоб коза сорняк поела но не трогала горох.
Ответ(ы):
Гость:
Сорняк - существительное в винительном падеже
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