Плис помогите 1 вводное урпажнение зделайте помогите а 2 и 3 не надо
Алгебра
Плис помогите 1 вводное урпажнение зделайте помогите а 2 и 3 не надо
Ответ(ы):
Гость:
1) x + 5 2) 9 3) 14x 4) x 5) (x + 8 )^2 = x^2 + 16x + 64 6) (x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16
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