Плис помогите 1 вводное урпажнение зделайте помогите а 2 и 3 не надо

Алгебра
Плис помогите 1 вводное урпажнение зделайте помогите а 2 и 3 не надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)   x + 5  2)  9  3) 14x  4)  x  5)  (x + 8 )^2 = x^2 + 16x + 64  6)  (x - 4)^2 = x^2  - 8x + 16 
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