Помогите Пожалуйста 176

Геометрия
Помогите Пожалуйста 176
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) oac=obd үшбұрыш тең бірінші белгісі aoc бұрышы=dob бұрышы Ға ойткени олар тік бұрыштар, ao=oc, od=oc 2)oac=obd сондықтан ao=ob, oc=od, ac=bd 3)угол odb=углу oca,следовательно ac параллелен db, так как углы равны как накрест лежащие 4)угол adc=углу dcb, угол cdb=углу dca,св - общая сторона, сондыктан ушбурыш acd dbc ушбурышка болып табылады. короче как то так
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