Помогите пожалуйста 2 номер
Русский язык
Помогите пожалуйста 2 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сфоткай получше, в следующий раз... 1. Снежный 2. Сильный 3. Лесные 4. — 5. Белую 6. Серую 7. — 8. Рыжая 9. — 10. Маленькая
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