Помогите пожалуйста! 25,5х-13,08х-12,42х=52,907
Математика
Помогите пожалуйста! 25,5х-13,08х-12,42х=52,907
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25,5х-13,08х-12,42х=52,907 0x = 52.907 Ответ: решений нет
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