Не выполняя вычислений,запиши выражения в порядке возрастания их значений: 87-60, 87-30, 87-80, 87-20, 87-50, 87-10, 87-40, 87-70, помогите пожалуста

Математика

Не выполняя вычислений,запиши выражения в порядке возрастания их значений: 87-60, 87-30, 87-80, 87-20, 87-50, 87-10, 87-40, 87-70, помогите пожалуста

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