Не выполняя вычислений,запиши выражения в порядке возрастания их значений: 87-60, 87-30, 87-80, 87-20, 87-50, 87-10, 87-40, 87-70, помогите пожалуста
Математика
Не выполняя вычислений,запиши выражения в порядке возрастания их значений: 87-60, 87-30, 87-80, 87-20, 87-50, 87-10, 87-40, 87-70, помогите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87-10; 87-20;87-30; 87-40; 87-50; 87-60; 87-70; 87-80.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите по английски русскими буквами плиз ) The universal declaration of human rights appeared soon after world war 2. People in many countries s...
Математика
Решите уравнение: а) х : 3,5 = 1,2; б) (х - 5,4): 5 = 0,6 Вычислите по действиям: (42-17,36)*0,06+2,5=
Русский язык