На удачу взято телефонный номер состоит из 5 цифр какова вероятность того что в не?? все цифры: а) различны б)одинаковые в) не четные Известно что номер не начинается на 0 РЕШИТЕ ХЕЛЛП ДАЮ 15 Б ПОДРОБНО!!!!
Математика
На удачу взято телефонный номер состоит из 5 цифр какова вероятность того что в не?? все цифры: а) различны б)одинаковые в) не четные Известно что номер не начинается на 0 РЕШИТЕ ХЕЛЛП ДАЮ 15 Б ПОДРОБНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 месте может быть любая цифра от 1 до 9, то есть 9 вариантов. Н 2, 3, 4 и 5 месте - любая от 0 до 9, то есть по 10 вариантов. Всего 9*10*10*10*10 = 90 000 вариантов. а) Все цифры разные. На 1 месте может быть любая цифра от 1 до 9 - 9 вариантов. На 2 месте может быть 0 и любая из 8 других цифр, но не та, которая на 1 месте. - 9 вариантов. На 3 месте может быть любая из 8 оставшихся цифр. На 4 - любая из 7, на 5 - любая из 6. Всего 9*9*8*7*6 = 27216 вариантов. Вероятность равна 27216/90 000 = 0,3024 б) Все цифры одинаковые - таких вариантов всего 9, от 11111 до 99999. Вер-сть 1/10 000 = 0,0001 в) Все цифры нечетные На каждом месте может быть одна из 5 цифр - 1,3,5,7,9. Всего 5*5*5*5*5 = 3125 вариантов. Вероятность равна 3125/90 000 = 0,03472
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