Помогите пожалуйста . (2x-5)в квадрате =9х в квадрате это уравнение.
Алгебра
Помогите пожалуйста . (2x-5)в квадрате =9х в квадрате это уравнение.
Ответ(ы):
Гость:
1) (2x-5)^=9x^ 4x^-20x^+25=9x^ -16x^-9x^=25 -25x^=25 x=25:(-25) x^=-1 x=-1 Ето не записуй ^ - друга степинь
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