Чему равно делимое если делитель равен 14 а неполное частное 8 остаток 9? помогите

Математика
Чему равно делимое если делитель равен 14 а неполное частное 8 остаток 9? помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
14*8+9= 121    это ответ
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