Чему равно делимое если делитель равен 14 а неполное частное 8 остаток 9? помогите
Математика
Чему равно делимое если делитель равен 14 а неполное частное 8 остаток 9? помогите
Ответ(ы):
Гость:
14*8+9= 121 это ответ
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