Слова протилежні за наченям
Українська мова
Слова протилежні за наченям
Ответ(ы):
Гость:
Конечно ето же ето антоними...
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