Какой наименьшей длинны может быть верёвка,чтобы её можно было разрезать без остатков на куски: а.)как по 4м,так и по 5м; б.)как по 4м,так и по 6м?

Математика

Какой наименьшей длинны может быть верёвка,чтобы её можно было разрезать без остатков на куски: а.)как по 4м,так и по 5м; б.)как по 4м,так и по 6м?

Автор: Гость