Помогите дописать, у самой фантазия не очень( Дописать вступление и заключение, придумать интересный заголовок. Дельфины обладают сложной звуковой сигнализацией. Они способны создавать и воспринимать ультразвуки. Точный гидро...

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Помогите дописать, у самой фантазия не очень( Дописать вступление и заключение, придумать интересный заголовок. Дельфины обладают сложной звуковой сигнализацией. Они способны создавать и воспринимать ультразвуки. Точный гидролокатор дает им возможность обнаружить предметы величиной с желудь в воде на расстоянии 15 метров. Благодаря эхолокации дельфины находят пищу и избегают столкновений с препятствиями даже в совершенно мутной воде. Помогите написать очень оригинально) У самой фантазия не очень((

Автор: Гость