Помогите пожалуйста) Природный газ объёмом 200л содержит в качестве основного ко??понента метан объемная доля которого 99%. Вычислить объёмную долю прочих газов природном газе.
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Помогите пожалуйста) Природный газ объёмом 200л содержит в качестве основного ко??понента метан объемная доля которого 99%. Вычислить объёмную долю прочих газов природном газе.
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Литература
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