Новгород северское княжество возникло по решению

Гость: Гость:

Но́вгород-Се́верское княжество (Северское княжество) — русское княжество, располагавшееся в бассейне средней Десны, её притоков Снова, Сейма и др. Столица — Новгород-Северский. Крупнейшими городами и центрами удельных княжеств были Курск, Путивль, Рыльск, Трубчевск.Образовалось в составе Черниговского княжества в 1097 году. С 1164 года под властью отдельной ветви Рюриковичей. В XIV—XVI веках в составе Великого княжества Литовского. Окончательно ликвидировано в 1523 году в ходе ликвидации уделов в Русском государстве. Столица — Новгород-Северский.