Новгород северское княжество возникло по решению
История
Новгород северское княжество возникло по решению
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Но́вгород-Се́верское княжество (Северское княжество) — русское княжество, располагавшееся в бассейне средней Десны, её притоков Снова, Сейма и др. Столица — Новгород-Северский. Крупнейшими городами и центрами удельных княжеств были Курск, Путивль, Рыльск, Трубчевск.Образовалось в составе Черниговского княжества в 1097 году. С 1164 года под властью отдельной ветви Рюриковичей. В XIV—XVI веках в составе Великого княжества Литовского. Окончательно ликвидировано в 1523 году в ходе ликвидации уделов в Русском государстве. Столица — Новгород-Северский.
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