Решите пример в столбик и расставьте действия:29120: (520+40)*305
Математика
Решите пример в столбик и расставьте действия:29120: (520+40)*305
Ответ(ы):
Гость:
520+40=56029120:520=5640*305/29120=305/728305/728:560=112*728/61=8153656+1336 целых 4/61=1392 целых 4/61
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Пожалуйста, помогите составить предложения со словами: опасался,струсил,болел,за??рал.Слова можно использовать в муж.р. ж.р. и ср.р . Заранее спаси...
География