Решите пример в столбик и расставьте действия:29120: (520+40)*305

Математика
Решите пример в столбик и расставьте действия:29120: (520+40)*305
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
520+40=56029120:520=5640*305/29120=305/728305/728:560=112*728/61=8153656+1336 целых 4/61=1392 целых 4/61
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сочинение на тему Сеиейные ценности не из интернета
Ответить
Математика
(39000+5300*400):100=? 5400-840*300:10=? 5264:7*30=? 4384:8*50=?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста, помогите составить предложения со словами: опасался,струсил,болел,за??рал.Слова можно использовать в муж.р. ж.р. и ср.р . Заранее спаси...
Ответить
География
Почему в северной части зона пустынь занимает большую площадь , чем в южной части?
Ответить
Русский язык
Составте предложения 1ое с однородыми членами 2ое сложное
Ответить