(39000+5300*400):100=? 5400-840*300:10=? 5264:7*30=? 4384:8*50=?
Математика
(39000+5300*400):100=? 5400-840*300:10=? 5264:7*30=? 4384:8*50=?
Ответ(ы):
Гость:
(39000 + 5300 * 400) / 100 = 21590 1) 5300 * 400 = 2120000 2) 2120000 + 39000 = 2159000 3) 2159000 / 100 = 21590 5400-840*300:10= -19800 1) 840 * 300 = 252000 2) 252000 / 10 = 25200 3) 5400 - 25200 = -19800 5264:7*30 = 22560 1) 5264 / 7 = 752 2) 752 * 30 = 22560 4384 / 8 * 50 = 27400 1) 4384 / 8 = 548 2) 548 * 50 = 27400
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