Пожалуйста, помогите составить предложения со словами: опасался,струсил,болел,за??рал.Слова можно использовать в муж.р. ж.р. и ср.р . Заранее спасибо!!!
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Пожалуйста, помогите составить предложения со словами: опасался,струсил,болел,за??рал.Слова можно использовать в муж.р. ж.р. и ср.р . Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Я заболел, и поэтому мне пришлось делать уколы, но я конечно же опасался их, и конечно же я струсил и заорал на всю квартиру.
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