Пожалуйста, помогите составить предложения со словами: опасался,струсил,болел,за??рал.Слова можно использовать в муж.р. ж.р. и ср.р . Заранее спасибо!!!

Русский язык
Пожалуйста, помогите составить предложения со словами: опасался,струсил,болел,за??рал.Слова можно использовать в муж.р. ж.р. и ср.р . Заранее спасибо!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я заболел, и поэтому мне пришлось делать уколы, но я конечно же опасался их, и конечно же я струсил и заорал на всю квартиру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Почему в северной части зона пустынь занимает большую площадь , чем в южной части?
Ответить
Русский язык
Составте предложения 1ое с однородыми членами 2ое сложное
Ответить
Алгебра
8\x-2+6\x=3 помогите пожалуйста !
Ответить
Русский язык
Дополни правило, вписав пропущенные слова : частица не с глаголами пишется... кроме слов ,которые...не употребляются
Ответить
Математика
Просто зделайте как можно быстрее.....
Ответить