Почему в северной части зона пустынь занимает большую площадь , чем в южной части?

География
Почему в северной части зона пустынь занимает большую площадь , чем в южной части?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
потому что север африки ближе к субтропикам - а климат там засушливый, самый север африки находится во влажном экваториальном поясе, на юге климат мусонный (тоже влажный).
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