1. запиши каждое из чисел 19,29,49,79,99 в виде суммы десятков и единиц 2. запиши каждое из чисел 601,720,800,808,888, в виде суммы сотен,десятков и единиц

Математика
1. запиши каждое из чисел 19,29,49,79,99 в виде суммы десятков и единиц 2. запиши каждое из чисел 601,720,800,808,888, в виде суммы сотен,десятков и единиц
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
19=10+9 29=20+9 49=40+9 79=70+9 99=90+9 601=600+00+1 720=700+20+0 800=800+00+0 808=800+00+8 888=800+80+8
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