1. запиши каждое из чисел 19,29,49,79,99 в виде суммы десятков и единиц 2. запиши каждое из чисел 601,720,800,808,888, в виде суммы сотен,десятков и единиц

Математика

1. запиши каждое из чисел 19,29,49,79,99 в виде суммы десятков и единиц 2. запиши каждое из чисел 601,720,800,808,888, в виде суммы сотен,десятков и единиц

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