Характеристика Манилова, произведение "мёртвый души". 1) внешность 2) манера общения 3)характер 4) наличие мёртвых душ 5)состоялась ли сделка

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Внешность - В лице Манилова «выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно…»; Сам Манилов – человек внешне приятный, но это если с ним не общаться: разговаривать с ним не о чем, он скучный собеседник.Отрицательное качество: «черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару»; Характер героя не определен, не уловим. «Один бог разве мог сказать, какой характер у Манилова. Есть род людей, известных под именем: ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.»