Характеристика Манилова, произведение "мёртвый души". 1) внешность 2) манера общения 3)характер 4) наличие мёртвых душ 5)состоялась ли сделка
Литература
Характеристика Манилова, произведение "мёртвый души". 1) внешность 2) манера общения 3)характер 4) наличие мёртвых душ 5)состоялась ли сделка
Ответ(ы):
Гость:
Внешность - В лице Манилова «выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно…»; Сам Манилов – человек внешне приятный, но это если с ним не общаться: разговаривать с ним не о чем, он скучный собеседник.Отрицательное качество: «черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару»; Характер героя не определен, не уловим. «Один бог разве мог сказать, какой характер у Манилова. Есть род людей, известных под именем: ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.»
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