За 12с автобус проезжает 200м.Какое расстояние проезжает автобус за 1мин?за 6мин?подробно с поиснением.

Математика
За 12с автобус проезжает 200м.Какое расстояние проезжает автобус за 1мин?за 6мин?подробно с поиснением.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1мин=200х5=1000м 2) 6 мин=200х30=6000м
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