За 12с автобус проезжает 200м.Какое расстояние проезжает автобус за 1мин?за 6мин?подробно с поиснением.

Математика

За 12с автобус проезжает 200м.Какое расстояние проезжает автобус за 1мин?за 6мин?подробно с поиснением.

Автор: Гость