1) Какова роль Дины в рассказе ,,Кавказский пленник" ? СРОЧНО
Литература
1) Какова роль Дины в рассказе ,,Кавказский пленник" ? СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
Главная её роль в том , что она поддерживала Жилина в плену у Казаков и только благодаря ей Жилин не падал духом и продолжал бороться за жизнь.
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