Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 3/8 от площади этого прямоугольника закрасили синим карандашом.Найди площадь прямоугольника , закрашенного синим карандашом.
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 3/8 от площади этого прямоугольника закрасили синим карандашом.Найди площадь прямоугольника , закрашенного синим карандашом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3•8=24- площадь. поставить Спасибо пожалуйста
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