Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 3/8 от площади этого прямоугольника закрасили синим карандашом.Найди площадь прямоугольника , закрашенного синим карандашом.

Математика

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 3/8 от площади этого прямоугольника закрасили синим карандашом.Найди площадь прямоугольника , закрашенного синим карандашом.

Автор: Гость