Площадь прямоугольника равна 860дм квадратных а его ширина 10дм чему равен периметр прямоугольника
Математика
Площадь прямоугольника равна 860дм квадратных а его ширина 10дм чему равен периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
860:10=86 дм-длина прямоугольника Р=(10+86)х2=192 дм Ответ:192 дм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил в произведении 55516, другой на каль??уляторе получил 524876.У кого из них верный ответ?
Русский язык
ДАМ 80 БАЛЛОВ!!! *) РЕШИТЕ СРОЧНО.допиши окончания существительных.Укажи их падеш и склонения.Разбери предложения по членам.Мальчик написал по элек...
Алгебра
Математика