Помогите пожалуйста 3 класс какие растения размножаются корнями, а какие семинами 4 растения зарание спасибо!

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Семенами размножаются все растения, кроме мхов, хвощей, плаунов и папоротников, они размножаются спорами. Спорами также размножаются грибы и лишайники, но их к растениям не относят. Травой же в ботанике называют листья и стебли травянистых растений (то есть не деревьев и не кустарников). Отдельного растения "трава" не существует. Их называют корнеотпрысковыми, в большинстве это древесные растения: айлант, уксусное дерево (сумах оленерогий) , вишня и слива, малина и др. А молочай, щавель и чистяк корнями не пазмножаются: молочай и щавель можно размножить корневищем - это видоизмененный стебель, а у чистяка есть корнеклубни - это орган запасающий, а не репродуктивный.