Помогите пожалуйста 3 заранее спасибо
Английский язык
Помогите пожалуйста 3 заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1.headache2.sick3.hit4.feldsher?5.toothache6.stomachache7.sore throat8.injection
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина забора вокруг участка треугольной формы равна 275м , одна его сторона равна 86?? , а другая -на 5м больше первой, найди длину его третьей сто...
Геометрия
Пусть d-расстояние от центра окружности с радиусом R до прямой L. Каково взаимное расположение прямой L и окружности, если: R=10см, d=6cм?