Помогите пожалуйста!! 30 баллов У человека одна из форм глухонемоты является реце??сивным признаком, карий цвет глаз- доминантный признак. Оба родителя кареглазые и имеют нормальный слух. Их первый ребенок оказался голубогла...

Гость: Гость:

Итак, доминирующий ген карих глаз обозначим А, подавляемый ген голубых глаз - а. Проявление глухонемоты будет кодироваться геном b, а нормальный слух - B. Оба родителя нормально слышат (есть как минимум одна аллель В) и кареглазы (есть как минимум одна аллель А). Но их ребенок родился голубоглазым и глухонемым, а значит, имел генотип aabb. Из этого следует, что каждый из родителей имел по одному рецессивному гену в аллели, то есть: генотипы родителей: AaBb x AaBb гаметы несут гены: (AB), (Ab), (aB), (ab) + (AB), (Ab), (aB), (ab) дети получают набор генов: AABB, AABb, AaBB, AaBb, AABb, AAbb, AaBb, aaBb, AaBB, AaBb, aaBB, aaBb, AaBb, Aabb, aaBb, aabb. Какова вероятность проявления таких признаков? Мы видим, что из 16 вариантов генотипов только один aabb, значит, вероятность такого события - 1/16, т.е. 6,25%. Какова вероятность проявления таких же признаков, как у родителей? Это все генотипы, у которых есть доминантная A и доминантная аллель В. Их 9 из 16, т.е. 56,25%. (При этом вероятность получения аналогичного с родителями генотипа только 4 из 16 возможных,т.е. 1/4) Какова вероятность рождения глухонемых кареглазых детей? Это генотипы, у которых есть хотя бы одна доминантная аллель А (карие глаза) и гомозиготная рецессивная bb. В данном случае это только ААbb и Ааbb, т.е. 2 из 16, 12,5%.