Можно ли лентой 80см обьвязать коробку длиной 20см длина 10см высота 15см на бант 30см ??ешение
Математика
Можно ли лентой 80см обьвязать коробку длиной 20см длина 10см высота 15см на бант 30см ??ешение
Ответ(ы):
Гость:
1)20+10+15+30=75 см. 2)80-75=5 см. Ответ :да можно
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