Можно ли лентой 80см обьвязать коробку длиной 20см длина 10см высота 15см на бант 30см ??ешение

Математика
Можно ли лентой 80см обьвязать коробку длиной 20см длина 10см высота 15см на бант 30см ??ешение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)20+10+15+30=75 см. 2)80-75=5 см. Ответ :да можно 
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