Была ли в прошлом создана машина времени?!

История
Была ли в прошлом создана машина времени?!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет а может и да ........но если так поуматьь нет немогла небыло такого учёного который просто всяз и сделал машину времени ..........я заню что Джули Фриер мог создаитть машину времени он даже хотел но он скончался
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