Замените букву х так, чтобы равенство стало верным: 18/27=х/3 5/7=60/х Х/5=20/24 49/х=7/8
Математика
Замените букву х так, чтобы равенство стало верным: 18/27=х/3 5/7=60/х Х/5=20/24 49/х=7/8
Ответ(ы):
Гость:
18*3/27=2 второе не знаю 20*5/24=100/24 49/7*8=56
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