Помагите пожалуста по номерам 648.650. спасибо заранее
Математика
Помагите пожалуста по номерам 648.650. спасибо заранее
Ответ(ы):
Гость:
№648 1) 309*5=1545 2) (618+399)*2=2034 3) 10000- (88088:88)=8999 4) (7777+223)+3000=11000 5)700000- (76543*8)=87656 №650 1) 16:4*1=4 2)25:5*1=5 3)24:6*1=4 4)23:3*2=18 5)15:5*2=6 6)32:4*3=24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Выберите вещества, молекулы которого содержат только ковалентные связи: 1)гидроксид кальция 2)дихромат натрия 3)угольная кислота 4)сульфид ...
Математика
10 машин, делали 8 рейсов в день по 5 тонн овощей, сколько всего тонн вывезли все машины за 6 дней? Решение сделали, как записать условие в таблицу