Помогите пожалуйста))) а) -2|x|+16=-5|x|+30 б) 3 1/4х-4 5/7=3 5/12х-3 3/14 в) 5/12-7/9х=10 5/12-3х

Математика

Помогите пожалуйста))) а) -2|x|+16=-5|x|+30 б) 3 1/4х-4 5/7=3 5/12х-3 3/14 в) 5/12-7/9х=10 5/12-3х

Автор: Гость