Помогите пожалуйста))) а) -2|x|+16=-5|x|+30 б) 3 1/4х-4 5/7=3 5/12х-3 3/14 в) 5/12-7/9х=10 5/12-3х
Математика
Помогите пожалуйста))) а) -2|x|+16=-5|x|+30 б) 3 1/4х-4 5/7=3 5/12х-3 3/14 в) 5/12-7/9х=10 5/12-3х
Ответ(ы):
Гость:
А)-2|x|+16=-5|x|+30 -2|x|+5|x|=30-16 -7|x|=14 x=14:(-7) x=-2
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