Помогите пожалуйста. 4 класс.

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Здравствуйте, Поморцева. Насколько я поняла, речь идёт о вариантах решения задачи. Варианты таковы: ЧБЖР, ЧБЖП,ЧБКР, ЧБКП, ЧМЖР, ЧМЖП, ЧМКР, ЧМКП. Это чёрный чай. ЗБЖР, ЗБЖП, ЗБКР, ЗБКП, ЗМЖР, ЗМЖП, ЗМКР, ЗМКП. Это зелёный чай. Всего: 16 вариантов расфасовки (упаковки).Удачи с решением!