Помогите пожалуйста 421 номер если ответите помогу вам

Гость: Гость:

А) УчитЕльница (им.п) обЪявила радоСТную весть (дат.п.): клаСС (им.п) будет учаСТвовать в сЪёмке (дат.п) о фантАстическом существе (предл.п). б) съемка в) постоянные призн.: собственное/нарицательное, одушевленное/неодуш., род, склонение. непост.призн.: число, падеж