Помогите пожалуйста #7
Математика
Помогите пожалуйста #7
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1) 14 2)42 3)65 4)13 5)16 6)13 7)72 8)72 9)90 10)100 11)32 12)40
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