Помогите пожалуйста 9 и 10

Алгебра
Помогите пожалуйста 9 и 10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это показательные ур-я. суть: приводим к одинаковому основанию. раз равны основания, то и равны показатели
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