Ребята помогите мне !!!!!! номер 240. приведите к наименьшему общему знаменателю дроб??. пожалуйста!!!! лучше прислать ыотографией 1)3\8 и 5\12 2)2\15 и 3\10 3)5\6 и 7\18 4)4/13 и 3/4 5)9\14 и 2\21 6) 1\20 и 1\30 7)1\9,1\4 и 1...

Математика

Ребята помогите мне !!!!!! номер 240. приведите к наименьшему общему знаменателю дроб??. пожалуйста!!!! лучше прислать ыотографией 1)3\8 и 5\12 2)2\15 и 3\10 3)5\6 и 7\18 4)4/13 и 3/4 5)9\14 и 2\21 6) 1\20 и 1\30 7)1\9,1\4 и 1\6 8)3\28,9\14 и 7\8

Автор: Гость