Ребята помогите мне !!!!!! номер 240. приведите к наименьшему общему знаменателю дроб??. пожалуйста!!!! лучше прислать ыотографией 1)3\8 и 5\12 2)2\15 и 3\10 3)5\6 и 7\18 4)4/13 и 3/4 5)9\14 и 2\21 6) 1\20 и 1\30 7)1\9,1\4 и 1...
Математика
Ребята помогите мне !!!!!! номер 240. приведите к наименьшему общему знаменателю дроб??. пожалуйста!!!! лучше прислать ыотографией 1)3\8 и 5\12 2)2\15 и 3\10 3)5\6 и 7\18 4)4/13 и 3/4 5)9\14 и 2\21 6) 1\20 и 1\30 7)1\9,1\4 и 1\6 8)3\28,9\14 и 7\8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привести и все? Сложить, вычесть не нуж но? пишу знаменатели как написано в задании 1) 24 2) 30 3)18 4)52 5) 42 6)60 7) 36 8)56
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