Определите, откуда и куда будет дуть ветер, если атмосферное давление участков зе??ной поверхности составляет : 775 и 761 мм рт. ст., 748 и 758 мм рт.ст

География

Определите, откуда и куда будет дуть ветер, если атмосферное давление участков зе??ной поверхности составляет : 775 и 761 мм рт. ст., 748 и 758 мм рт.ст

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