Площадь первой (Азбуки) Ивана Фёдорова 15700 см^2 её длина 157 см.Найдите периметр этой книги. И можно пожалуйста в S= и P=

Математика

Площадь первой (Азбуки) Ивана Фёдорова 15700 см^2 её длина 157 см.Найдите периметр этой книги. И можно пожалуйста в S= и P=

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