Площадь первой (Азбуки) Ивана Фёдорова 15700 см^2 её длина 157 см.Найдите периметр этой книги. И можно пожалуйста в S= и P=
Математика
Площадь первой (Азбуки) Ивана Фёдорова 15700 см^2 её длина 157 см.Найдите периметр этой книги. И можно пожалуйста в S= и P=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найти ширину(a)= площадь(s)/длину(b) (S=a*b) а=15700/157=100 см периметр (р)=(а+b)*2=(157+100)*2=514см
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