Раставте в записи 4×12×18:6+3 скобки так чтобы получилось наименьший возможный ризул??тат
Математика
Раставте в записи 4×12×18:6+3 скобки так чтобы получилось наименьший возможный ризул??тат
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(4*12*18):6+3 наименьший возможный результат
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